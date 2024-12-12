Топ-5 новостей в Молдове 12 декабря

1. Жители Молдовы возмущены мизерными компенсациями: Можно ли подать иск в суд на государство и выиграть дело — мнение юриста.
2. «Трампизация» Запада делает либеральную власть в Кишиневе никому не нужной: Что будет с ПАС и ее президентом после румынских афтершоков, энергетической дыры и прочих коллизий.
3. Солнца опять не будет: На Молдову идет мороз и ветер, а вот сезон дождей подходит к концу.
4. В Молдове ввели чрезвычайное положение: Выжить не поможет, но руки у власти развязаны.
5. Почем клубничка для народа: Вкусы любителей видео 18+ оказались неожиданными — что предпочитают молдаване.