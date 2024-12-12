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Топ-5 новостей в Молдове 12 декабря

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро четверга, 12 декабря 2024 года.

Сейчас в Сан-Хосе: +13° 5 м/с 38% 759 мм рт. ст. +17°
Источник: Комсомольская правда

1. Жители Молдовы возмущены мизерными компенсациями: Можно ли подать иск в суд на государство и выиграть дело — мнение юриста.

2. «Трампизация» Запада делает либеральную власть в Кишиневе никому не нужной: Что будет с ПАС и ее президентом после румынских афтершоков, энергетической дыры и прочих коллизий.

3. Солнца опять не будет: На Молдову идет мороз и ветер, а вот сезон дождей подходит к концу.

4. В Молдове ввели чрезвычайное положение: Выжить не поможет, но руки у власти развязаны.

5. Почем клубничка для народа: Вкусы любителей видео 18+ оказались неожиданными — что предпочитают молдаване.

экономика