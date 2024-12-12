В омском Минтрансе сообщили о запуске нового автобусного маршрута с 1 января 2025 года

Такую информацию в министерстве транспорта Омской области предоставили в ответ на жалобу в паблике «Омск ВК» соцсети «ВКонтакте», где местный житель напомнил об автобусах маршрута № 120, курсировавших от «Меги»; а также заявил о сложностях с поездками по маршрутам № 63 и 68.
«С 1 января будет открыт новый маршрут до поселка Новоомский. По информации специалистов департамента транспорта, в настоящее время на ряде городских маршрутов, в том числе и на маршрутах № 63 и 68, отмечается недовыпуск транспортных средств в линию, что обусловлено неукомплектованностью маршрутов водительским составом. К сожалению, решить вопрос нехватки кадров за один день невозможно. При этом перевозчики предпринимают меры по укомплектованию маршрутов водительским составом», — отмечается в сообщении омского Минтранса от среды, 11 декабря 2024 года.
Предварительно новый маршрут будет курсировать под номером 121.
Добавим, ранее сообщалось, что с 1 января 2024 года в Омске будут запущены три новых автобусных маршрута.