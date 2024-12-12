Систему прогноза нагрузок в энергосистеме Казахстана могут создать в 2026 году

«В энергетике там напряженная ситуация. Совместно с коллегами из Института информационных и вычислительных технологий Казахстана разрабатываем алгоритмы, позволяющие анализировать состояние энергосистемы Казахстана и, в частности, предсказывать критические ситуации в результате пиковых нагрузок», — сказал он, уточнив, что проект рассчитан до 2026 года.