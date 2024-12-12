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Систему прогноза нагрузок в энергосистеме Казахстана могут создать в 2026 году

Заведующий кафедрой математического моделирования механико-математического факультета Новосибирского государственного университета Владимир Барахнин отметил, что в республике существует проблема нехватки энергоресурсов.

НОВОСИБИРСК, 12 декабря. /ТАСС/. Ученые России и Казахстана в 2026 году планируют завершить разработку информационной системы, позволяющей в автоматическом режиме оперативно прогнозировать критические ситуации в энергосистеме Казахстана. Об этом сообщил ТАСС заведующий кафедрой математического моделирования механико-математического факультета Новосибирского государственного университета (НГУ) Владимир Барахнин.

Ученый пояснил, что сейчас в Казахстане активно развивается экономика и растет население. В связи с этим существует проблема нехватки энергоресурсов. Осенью в Казахстане состоялся республиканский референдум по строительству атомной электростанции, на котором большинство проголосовавших поддержали возведение станции такого типа.

«В энергетике там напряженная ситуация. Совместно с коллегами из Института информационных и вычислительных технологий Казахстана разрабатываем алгоритмы, позволяющие анализировать состояние энергосистемы Казахстана и, в частности, предсказывать критические ситуации в результате пиковых нагрузок», — сказал он, уточнив, что проект рассчитан до 2026 года.

Ученый пояснил, что информационная система позволит предсказывать энергодефицит, исходя из состояния потребления на текущий момент, а также из внешних факторов. «Алгоритмы дают возможность определять риск энергодефицита в том или ином в регионе, чтобы избежать отключений. Данные берутся из анализа предыдущих периодов работы энергосистемы», — резюмировал Барахнин.

Проектом со стороны Казахстана руководит известный ученый, специалист в области математического моделирования и управления динамическими, техническими и экономическими системами, академик Национальной академии наук республики Максат Калимолдаев. В качестве аналогии системе Барахнин привел прогнозирование землетрясений, которое основано на анализе совокупности ряда природных явлений, наблюдаемых перед мощными подземными толчками. «То же самое и здесь. Если какие-то факторы, включающие характер потребления электроэнергии и ряд погодных условий (температура, влажность, скорость ветра)», — добавил ученый.

Новосибирский государственный университет — один из ведущих национальных исследовательских университетов России. Значительная часть преподавательского состава является сотрудниками институтов СО РАН и ведущих инновационных наукоемких компаний Академпарка, где студенты НГУ проходят профессиональную исследовательскую подготовку.