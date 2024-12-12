Сан-Хосе
+12°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Каток заливают на острове Конном в Иркутске

Работы планируют завершить 22 декабря.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске начали заливать каток на острове Конном. Как рассказали КП-Иркутск в администрации города, его площадь (вместе с ледовыми дорожками) составит 4,8 тысячи квадратных метров.

— Сейчас подрядчик уплотняет снег, после основание катка зальет холодной водой, а для выравнивания поверхности — горячей. Заключительными этапами станут подрезка льда на неровных участках и шлифовка, — рассказала директор МКУ «Городская среда» Марина Прокопьева.

Жители города смогут встать на коньки уже 22 декабря, именно в этот день планируют завершить работы. Кстати, в течение всей зимы специалисты будут очищать и восстанавливать поврежденные участки.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что торжественное открытие главной елки Свердловского округа Иркутска состоится 20 декабря в 15:30.