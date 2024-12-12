Каток заливают на острове Конном в Иркутске

В Иркутске начали заливать каток на острове Конном. Как рассказали КП-Иркутск в администрации города, его площадь (вместе с ледовыми дорожками) составит 4,8 тысячи квадратных метров.
— Сейчас подрядчик уплотняет снег, после основание катка зальет холодной водой, а для выравнивания поверхности — горячей. Заключительными этапами станут подрезка льда на неровных участках и шлифовка, — рассказала директор МКУ «Городская среда» Марина Прокопьева.
Жители города смогут встать на коньки уже 22 декабря, именно в этот день планируют завершить работы. Кстати, в течение всей зимы специалисты будут очищать и восстанавливать поврежденные участки.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что торжественное открытие главной елки Свердловского округа Иркутска состоится 20 декабря в 15:30.