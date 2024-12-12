Умный дом для червей разработали учёные из Новосибирска

Проект предусматривает три варианта домиков: малый для квартир и дач, средний для коттеджей и многоквартирных домов, и большой для промышленных вермиферм. Каждый вариант будет иметь разные комплектации, включая автоматическую систему увлажнения и шредер для измельчения корма.