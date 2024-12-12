Умный дом для червей разработали учёные из Новосибирска

Команда ученых Новосибирского государственного технического университета НЭТИ под руководством Екатерины Литвиновой разработала уникальный проект — умный дом для калифорнийских красных червей. Эти черви, известные своей способностью перерабатывать пищевые отходы, в новом устройстве производят ценное органическое удобрение — биогумус.
Основная цель проекта — упростить процесс использования вермикомпостов, чтобы любой желающий мог легко содержать червей и получать удобрение. Условия в специальном боксе максимально приближены к природным, что обеспечивает комфортное существование червей. Они перерабатывают различные органические отходы, такие как кофейный жмых, овощные и фруктовые очистки, за 2−7 дней.
Умный дом оснащен датчиками, которые контролируют параметры среды — температуру, влажность и уровень кислотности. В случае необходимости система подает звуковые и световые сигналы. В будущем планируется создать мобильное приложение для отслеживания условий содержания червей.
Проект предусматривает три варианта домиков: малый для квартир и дач, средний для коттеджей и многоквартирных домов, и большой для промышленных вермиферм. Каждый вариант будет иметь разные комплектации, включая автоматическую систему увлажнения и шредер для измельчения корма.