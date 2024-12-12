Для Новосибирска разработают мастер-план по планированию территорий

Новосибирская область с 2025 года подключится к нацпроекту «Инфраструктура для жизни», в рамках проекта для столицы региона создадут мастер-план по планированию территорий. Об этом рассказали в пресс-службе правительства области.
Отмечается, что Новосибирск станет одним из 200 населённых пунктов страны, которым помогут в стратегическом, территориальном и градостроительном планировании.
«Ожидается, что это позволит учесть в том числе необходимость детальной проработки отдельных мероприятий, например, для реконструкции центра города, его отдельных районов, а также развития общественных пространств на длительный период времени», — говорится в сообщении пресс-службы правительства.
В целом по региону запланировано обустроить более 160 общественных пространств и дворов уже в 2025 году. Из всех уровней бюджета направят около 2 млрд рублей.
Указано, что в 2024 году в области благоустроили 289 объектов, и только 203 из них — в Новосибирске.