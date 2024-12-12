Омские работники предпочли премию новогоднему корпоративу

Не все работники Омской области ждут с нетерпением новогодние корпоративы, а многие предпочли бы вместо этого получить премию. Это показал опрос, проведённый аналитиками hh.ru среди трудоустроенных жителей региона.
По результатам исследования, всего 56% работников Омской области планируют посетить новогодние корпоративы, причем 31% из них никогда не пропускают этот повод. Однако 25% работников отказались от посещения новогоднего корпоратива в этом году, а 19% пойдут, только если будет подходящее настроение.
Среди тех, кто решил отмечать корпоративный Новый год, для большинства это достаточно значимое событие. Для 56% работающих жителей Сибирского ФО, в том числе Омской области, это возможность отдохнуть вместе с коллегами, с которыми у них хорошие отношения.
Однако, если бы работники могли выбирать между корпоративом и премией, большинство (70%) предпочли бы денежное вознаграждение. При этом каждый четвертый сотрудник (24%) отметил, что, возможно, предпочел бы премию, но это зависит от ее размера.
Чаще других выбирали премию вместо корпоративной елки маркетологи и пиарщики, а также строители (по 78%), работники науки и образования (75%), ИТ-специалисты (74%).