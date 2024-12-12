Омские работники предпочли премию новогоднему корпоративу

По результатам исследования, всего 56% работников Омской области планируют посетить новогодние корпоративы, причем 31% из них никогда не пропускают этот повод. Однако 25% работников отказались от посещения новогоднего корпоратива в этом году, а 19% пойдут, только если будет подходящее настроение.