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В Ростове-на-Дону синоптики обещают дождливую погоду 12 декабря

В Ростове под конец рабочей недели ожидается пасмурная и дождливая погода.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону синоптики обещают дождливую погоду. Об этом сообщили специалисты Гисметео.

Согласно прогнозу погоды, в четверг, 12 декабря, утром в Ростове-на-Дону ожидается пасмурная погода, а температура воздуха составит до +4 градусов. Днем начнется дождь, который продлится до позднего вечера. Температура воздуха составит +3 градуса. Ночью столбики термометров опустятся до −1. Возможен гололед, поэтому водителям стоит быть внимательнее на дорогах.

Порывы ветра достигнут 8−11 метров в секунду.