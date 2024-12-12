В Ростове-на-Дону синоптики обещают дождливую погоду 12 декабря

Согласно прогнозу погоды, в четверг, 12 декабря, утром в Ростове-на-Дону ожидается пасмурная погода, а температура воздуха составит до +4 градусов. Днем начнется дождь, который продлится до позднего вечера. Температура воздуха составит +3 градуса. Ночью столбики термометров опустятся до −1. Возможен гололед, поэтому водителям стоит быть внимательнее на дорогах.