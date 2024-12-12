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Опасные инфекционные заболевания обнаружили у жителей Дальнегорска

В Дальнегорске два местных жителя заразились опасными инфекционными заболеваниями.

Источник: Комсомольская правда

Случаи опасного инфекционного заболевания зарегистрировали в Дальнегорске. По информации КГБУЗ «Дальнегорская центральная городская больница», у двух жителей города обнаружили дифтерию, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток».

«Выделена Корине-бактерия дифтерии, что свидетельствует о наличии этого заболевания в нашем городе. Важно понимать, что люди могут не проявлять симптомов болезни, но быть носителями инфекции и заражать окружающих», — поделились в пресс-службе учреждения.

В связи со случаями заболевания дифтерией, врачи призывают жителей ответственность относиться к своему здоровью, соблюдать меры профилактики, то есть вовремя прививаться и проводить ревакцинацию.

В медучреждении также добавили, что в городе зарегистрированы и случаи коклюша.

Напомним, ранее «Комсомолка» писала о том, что в Приморье несколько школ приостановили работу из-за ОРВИ.

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