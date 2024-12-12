Опасные инфекционные заболевания обнаружили у жителей Дальнегорска

«Выделена Корине-бактерия дифтерии, что свидетельствует о наличии этого заболевания в нашем городе. Важно понимать, что люди могут не проявлять симптомов болезни, но быть носителями инфекции и заражать окружающих», — поделились в пресс-службе учреждения.