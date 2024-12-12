Житель Бобруйска выбросил собаку с балкона 7 этажа за то, что она его обнюхала

В пресс-службе обратили внимание на то, что во время судебного заседания обвиняемый признал полностью свою вину в совершении преступления. Суд признал мужчину виновным в жестком обращении с животным, повлекшим его гибель, совершенном из хулиганских и иных низменных побуждений. На основании части 1 статьи 339−1 Уголовного кодекса фигуранту было назначено наказание в виде ареста сроком на три месяца.