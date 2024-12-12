Житель Бобруйска выбросил собаку с балкона 7 этажа за то, что она его обнюхала. Подробности сообщили в пресс-службе Могилевского областного суда.
В сообщении сказано, что 9 сентября 2024 года фигурант выпивал в квартире у знакомых. В какой-то момент мужчина беспричинно выбросил собаку из окна балкона седьмого этажа. В суде отметили, что поводом для проявления агрессии к животному стало то, что собака подошла и обнюхала его.
«В результате падения с седьмого этажа собака погибла», — рассказали в пресс-службе.
В пресс-службе обратили внимание на то, что во время судебного заседания обвиняемый признал полностью свою вину в совершении преступления. Суд признал мужчину виновным в жестком обращении с животным, повлекшим его гибель, совершенном из хулиганских и иных низменных побуждений. На основании части 1 статьи 339−1 Уголовного кодекса фигуранту было назначено наказание в виде ареста сроком на три месяца.
Кроме того, согласно части 1 статьи 107 УК, в отношении мужчины были применены принудительные меры безопасности и лечения от хронического алкоголизма.
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