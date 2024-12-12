В центре Уфы в аварии с двумя авто получил травму головы пьяный водитель

Вчера рано утром, 11 декабря, в центре Уфы произошло ДТП с двумя авто. Об этом рассказала пресс-служба городской Госавтоинспекции.
Авария случилась на улице Цюрупы. 23-летний парень за рулем ВАЗ-21099 столкнулся с попутным Renault Logan, который остановился на красный сигнал светофора. В результате происшествия водитель «девяносто девятой» получил травму головы. Молодого человека доставили в больницу, а после оказания медицинской помощи отпустили.
Оказалось, что водитель отечественного авто в момент инцидента был пьян. Результат медосвидетельствования составил 1,321 мг/л паров этанола в выдыхаемом воздухе. На молодого уфимца составили административный материал. Его машину отправили на спецстоянку. По факту ДТП началось административное расследование.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.