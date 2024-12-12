Жительница Ростова продает змею для тещи за миллион рублей

В Ростове-на-Дону местная жительница продает змею за миллион рублей. Предложение появилось на одном из сайтов бесплатных объявлений.
Ростовчанка предлагает купить змею для тещи. Оригинальный подарок станет настоящим украшением для шеи вместо приевшихся ожерелий. Автор объявления обещает незабываемые эмоции. Символично, что следующий год, как раз зеленной деревянной змеи. Стоимость такого «украшения» оценили в миллион рублей.
— Экземпляр не маленький, больше метра, десять сантиметров — тысяча рублей, отдаю со скидкой, — говорится в объявлении.