Жительница Ростова продает змею для тещи за миллион рублей

Ростовчанка предлагает купить змею для тещи. Оригинальный подарок станет настоящим украшением для шеи вместо приевшихся ожерелий. Автор объявления обещает незабываемые эмоции. Символично, что следующий год, как раз зеленной деревянной змеи. Стоимость такого «украшения» оценили в миллион рублей.