Имеющая белорусские корни Мария Шарапова показала, как учит сына русскому языку

Два года назад теннисистка стала мамой мальчика Теодора. Шарапова вместе с супругом и сыном живет в США. Она опубликовала видео в сети, на котором видно, как она вместе с двухлетним малышом повторяет буквы русского алфавита, разложенные на столе. Шарапова не стала показывать лицо сына, но его голос слышен за кадром, так как ребенок проговаривает буквы, повторяя за своей мамой.