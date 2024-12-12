Имеющая белорусские корни Мария Шарапова показала, как учит сына русскому языку

Имеющая белорусские корни теннисистка Мария Шарапова показала, как учит сына русскому языку, пишет kp.ru.
Два года назад теннисистка стала мамой мальчика Теодора. Шарапова вместе с супругом и сыном живет в США. Она опубликовала видео в сети, на котором видно, как она вместе с двухлетним малышом повторяет буквы русского алфавита, разложенные на столе. Шарапова не стала показывать лицо сына, но его голос слышен за кадром, так как ребенок проговаривает буквы, повторяя за своей мамой.
Напомним, что несмотря на то, что Шарапова родилась в России, ее родители из Беларуси, откуда они переехали, опасаясь последствия.
Ранее первая ракетка мира Арина Соболенко показала, сколько одежды меняет за день: «Проведи день со мной».
Кроме того, Соболенко устроила свидание с бойфрендом на этапе «Формулы-1» и примерила гоночный комбинезон.