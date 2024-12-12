Новогодний оракул и подарки: как в крымских поездах встретят Новый год

«На новогодние рейсы уже приобретены шесть тысяч билетов. Остальные будут выкуплены ближе к праздникам. В полночь в пути будут находиться почти все наши поезда. Новый 2025 год они встретят в своих точках маршрута», — пояснили в ГСЭ.