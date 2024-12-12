Новогодний оракул и подарки: как в крымских поездах встретят Новый год

«На новогодние рейсы уже приобретены шесть тысяч билетов. Остальные будут выкуплены ближе к праздникам. В полночь в пути будут находиться почти все наши поезда. Новый 2025 год они встретят в своих точках маршрута», — пояснили в ГСЭ.
Например, один состав поезда № 007А Санкт-Петербург — Севастополь в 00 часов 00 минут будет находиться между Тверью и Рязанью, а другой — на станции Тамань. Фирменный поезд № 028 М «Таврия Экспресс» в это время будет стоять на станции Ростов-Главный.
Все поезда «Гранд Сервис Экспресса» после 22 декабря украсят гирляндами, а окна — новогодними наклейками.
«Для пассажиров, которые будут путешествовать в новогоднюю ночь, мы подготовили “поездного оракула”. Все, кто будет ехать в наших поездах в это время, получат в подарок печенье с предсказанием. Возможно, для некоторых этот совет станет судьбоносным», — рассказали в пресс-службе ГСЭ.
А маленькие пассажиры до 14 лет во всех поездах 1 января получат новогодние подарки.
Поздравления же Деда Мороза и Снегурочки от компании не планируется. Однако в ГСЭ не исключают, что в новогодних волшебников переоденутся сами пассажиры.
«В нашей практике было так, что в новогодние рейсы пассажиры в новогодних костюмах устраивали веселые конкурсы и дарили попутчикам сувениры на память», — поделились в ГСЭ.
Что касается меню в вагоне-ресторане, то оно уже обновилось с 1 декабря текущего года.
«С 15 декабря 2024 года по 15 января 2025 года пассажирам вагонов класса Люкс и СВ в качестве комплимента будут угощать новогодним десертом — мандаринами и шоколадными конфетами», — уточнили в «Гранд Сервис Экспрессе».
Выпить же шампанского на пассажирском месте даже по случаю Нового года не получится.
«Новый год — любимый праздник Россиян. Но нарушать правила перевозок из-за него не стоит. В законодательстве нет поправок на выходные и праздничные дни», — подчеркнули в «Гранд Сервис Экспрессе».