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Впервые в мире человеку пересадили бьющееся сердце

МИНСК, 12 дек — Sputnik. Первую в мире операцию по пересадке работающего сердца провели специалисты отделения кардиохирургии в городе Падуя (Италия), сообщило больнично-университетское управление города.

Источник: Sputnik.by

Местные СМИ заявили, что нынешняя операция произвела «коперниковскую революцию в мировой кардиохирургии».

Пациентом был 65-летний мужчина, в настоящее время он здоров и готовится к выписке.

Как пояснили медики, при обычной трансплантации сердце извлекается и имплантируется в неподвижном состоянии. Однако в данном случае оно продолжало биться, и вся процедура проходила с работающим сердцем с момента забора до имплантации.

Отмечается, что данная операция позволит улучшить результаты трансплантации сердца от донора с остановленным сердцем и избежать его контролируемой остановки. Таким образом устранятся повреждения от ишемии (снижение кровоснабжения) и реперфузии (проявлений восстановления кровообращения) как в момент забора, так и при трансплантации, а также обеспечивается более быстрое восстановление функции сердца с улучшением его послеоперационной производительности.

В том же отделении в 1985 году хирурги провели первую в Италии пересадку сердца.

медицина