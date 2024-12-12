Впервые в мире человеку пересадили бьющееся сердце

Отмечается, что данная операция позволит улучшить результаты трансплантации сердца от донора с остановленным сердцем и избежать его контролируемой остановки. Таким образом устранятся повреждения от ишемии (снижение кровоснабжения) и реперфузии (проявлений восстановления кровообращения) как в момент забора, так и при трансплантации, а также обеспечивается более быстрое восстановление функции сердца с улучшением его послеоперационной производительности.