Впервые в мире человеку пересадили бьющееся сердце

Местные СМИ заявили, что нынешняя операция произвела «коперниковскую революцию в мировой кардиохирургии».
Пациентом был 65-летний мужчина, в настоящее время он здоров и готовится к выписке.
Как пояснили медики, при обычной трансплантации сердце извлекается и имплантируется в неподвижном состоянии. Однако в данном случае оно продолжало биться, и вся процедура проходила с работающим сердцем с момента забора до имплантации.
Отмечается, что данная операция позволит улучшить результаты трансплантации сердца от донора с остановленным сердцем и избежать его контролируемой остановки. Таким образом устранятся повреждения от ишемии (снижение кровоснабжения) и реперфузии (проявлений восстановления кровообращения) как в момент забора, так и при трансплантации, а также обеспечивается более быстрое восстановление функции сердца с улучшением его послеоперационной производительности.
В том же отделении в 1985 году хирурги провели первую в Италии пересадку сердца.