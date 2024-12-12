Популярный нацпарк Челябинской области стал одним из лучших зимних мест для фото в стране

— Зимний Таганай (как и весенний, летний и осенний) можно снимать бесконечно, и каждое фото станет предметом зависти всех знакомых, которые пока здесь не побывали.
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С приближением новогодних праздников многие жители Челябинской области начинают задумываться о том, куда отправиться отдыхать, чтобы провести каникулы в особенной атмосфере. Вариантов множество: от уютных городов региона до популярных курортов России и зарубежья. Специально для наших читателей собрали подборку направлений с актуальными ценами, которые подойдут как для семейного отдыха, так и для активных путешественников.