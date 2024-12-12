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Популярный нацпарк Челябинской области стал одним из лучших зимних мест для фото в стране

Аналитики сервиса путешествий составили топ-10 самых красивых зимних мест России для необычных фото и видео. В этот список вошёл национальный парк «Таганай». Эксперты считают, что лучшие и атмосферные снимки можно сделать на Чёрной скале, у Трёх Братьев и в Долине сказок. Какие ещё локации попали в рейтинг, рассказываем.

Источник: Пресс-служба национального парка «Таганай»

— Зимний Таганай (как и весенний, летний и осенний) можно снимать бесконечно, и каждое фото станет предметом зависти всех знакомых, которые пока здесь не побывали.

поделились работники нацпарка.

В рейтинг экспертов сервиса Tutu.ru также вошли Териберка, Суздаль, ВДНХ, Ледяные скульптуры в Карелии, город Плёс, Музей «Царство вечной мерзлоты» в Якутии, Снежные скульптуры в Мурманской области, горы Хибины в Кировске и музей-заповедник «Кижи».

С приближением новогодних праздников многие жители Челябинской области начинают задумываться о том, куда отправиться отдыхать, чтобы провести каникулы в особенной атмосфере. Вариантов множество: от уютных городов региона до популярных курортов России и зарубежья. Специально для наших читателей собрали подборку направлений с актуальными ценами, которые подойдут как для семейного отдыха, так и для активных путешественников.

туризм и отдых