Популярный нацпарк Челябинской области стал одним из лучших зимних мест для фото в стране

С приближением новогодних праздников многие жители Челябинской области начинают задумываться о том, куда отправиться отдыхать, чтобы провести каникулы в особенной атмосфере. Вариантов множество: от уютных городов региона до популярных курортов России и зарубежья. Специально для наших читателей собрали подборку направлений с актуальными ценами, которые подойдут как для семейного отдыха, так и для активных путешественников.