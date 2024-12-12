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Ёлочные базары начали работать во Владивостоке

Купить ёлку на одном из базаров можно будет до 31 декабря.

Источник: Аргументы и факты

Во Владивостоке 12 декабря начали работать ёлочные базары. С сегодняшнего дня 11 базаров будут заниматься продажей ёлок до 31 декабря. Кроме ёлочных базаров, также будут функционировать 6 автолавок. Все места продажи находятся на территории города, в самых разных районах. Это сделано для того, чтобы житель каждого района в быстром доступе мог приобрести себе символ Нового года. Ознакомиться с адресами продажи ёлок можно на официальном сайте администрации города.

Напомним, что в течении периода продажи ёлок будут проходить рейды.

«Сотрудники правоохранительных органов будут контролировать соблюдение закона о продаже новогодних ёлок в специально отведённых местах. В случае выявления нарушений, нарушители будут привлечены к ответственности в соответствии с действующими нормами законодательства. Будут составлены протоколы об административных правонарушениях по двум статьям: за незаконную предпринимательскую деятельность и торговлю в неположенных местах», — прокомментировала пресс-служба администрации города Владивостока.

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