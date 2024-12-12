Ёлочные базары начали работать во Владивостоке

Во Владивостоке 12 декабря начали работать ёлочные базары. С сегодняшнего дня 11 базаров будут заниматься продажей ёлок до 31 декабря. Кроме ёлочных базаров, также будут функционировать 6 автолавок. Все места продажи находятся на территории города, в самых разных районах. Это сделано для того, чтобы житель каждого района в быстром доступе мог приобрести себе символ Нового года. Ознакомиться с адресами продажи ёлок можно на официальном сайте администрации города.