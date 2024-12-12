В Хабаровском крае полиция проводит рейды по выявлению нелегалов

Всего по подследственности направлено 23 материала для принятия решений о возбуждении уголовных дел по ст. 322 «Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации», ст. 322.2 «Фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации и фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации», ст. 322.3 «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации» Уголовного кодекса Российской Федерации.