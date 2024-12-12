В Хабаровском крае полиция проводит рейды по выявлению нелегалов

В ходе оперативно-профилактической операции «Квартира-2024» сотрудники различных подразделений УМВД России по Хабаровскому краю при силовой поддержке сотрудников ОМОН Росгвардии провели рейды, направленные на выявление незаконно проживающих иностранных граждан и лиц без гражданства.
В период проведения мероприятий полицейскими проверено порядка 300 мест пребывания (проживания) граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Хабаровскому краю.
По имеющимся автоматизированным учетам МВД России проверено более 1450 лиц, в том числе более 400 граждан Российской Федерации и более 1000 иностранных граждан.
Всего по подследственности направлено 23 материала для принятия решений о возбуждении уголовных дел по ст. 322 «Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации», ст. 322.2 «Фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации и фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации», ст. 322.3 «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации» Уголовного кодекса Российской Федерации.
Возбуждено уголовное дело за «Фиктивную постановку на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации».
Выявлено 307 административных правонарушений. Из них: 15 — нарушений правил въезда (выезда) на территорию Российской Федерации; 82 — нарушения правил пребывания (проживания) на территории Российской Федерации, связанных с осуществлением миграционного учета иностранных граждан; 37 — нарушений правил режима пребывания иностранных граждан; 27 — нарушений правил регистрационного учета граждан Российской Федерации.
В ходе рейда выявлен 1 иностранный гражданин, уклоняющийся от исполнения решения суда об административном выдворении в форме самостоятельного контролируемого выезда. Данный гражданин привлечен к административной ответственности и помещен в центр временного содержания иностранных граждан УМВД России по г. Хабаровску.
Выявлено 37 иностранных граждан, незаконно находящихся на территории Российской Федерации, в отношении которых судами Хабаровского края вынесены решения об административном выдворении за пределы Российской Федерации.
В целях профилактики совершения нарушений административного и уголовного законодательства Российской Федерации с гражданами Российской Федерации и иностранными гражданами проведена разъяснительная работа о требованиях миграционного законодательства Российской Федерации.