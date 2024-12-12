Создана концепция детекторной системы для исследований на коллайдере NICA

Новый ускорительный комплекс NICA (Nuclotron based Ion Collider fAcility) создается в Дубне (Московская область) в Объединенном институте ядерных исследований (ОИЯИ). Когда коллайдер будет запущен, ученые смогут в лабораторных условиях воссоздать то состояние вещества, в котором пребывала Вселенная, когда начала остывать после Большого Взрыва. Поскольку при этом мельчайшие частицы и ядра сталкиваются на больших скоростях, для их регистрации нужны специальные детекторные системы.