Создана концепция детекторной системы для исследований на коллайдере NICA

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Специалисты Санкт-Петербургского государственного университета создали концепцию новой детекторной системы, которая сможет применяться, в частности, для исследований на российском коллайдере NICA, сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ. Речь идет о прецизионной регистрации траекторий заряженных частиц, которые возникают при образовании сверхплотной ядерной материи.
Новый ускорительный комплекс NICA (Nuclotron based Ion Collider fAcility) создается в Дубне (Московская область) в Объединенном институте ядерных исследований (ОИЯИ). Когда коллайдер будет запущен, ученые смогут в лабораторных условиях воссоздать то состояние вещества, в котором пребывала Вселенная, когда начала остывать после Большого Взрыва. Поскольку при этом мельчайшие частицы и ядра сталкиваются на больших скоростях, для их регистрации нужны специальные детекторные системы.
«В своей работе мы подробно изучили весь мировой опыт создания детекторных технологий, в том числе используемых на Большом адронном коллайдере. После этого, используя существующие технологии, мы попытались адаптировать их под задачи экспериментов на NICA, то есть для исследований сверхплотной ядерной материи», — рассказал заведующий учебной лабораторией ядерных процессов СПбГУ Владимир Жеребчевский.
По мнению научного коллектива, удалось разработать наиболее эффективную для данного проекта концепцию и создать отдельные элементы детекторной системы, которые могут быть использованы на отечественном коллайдере в ближайшем будущем. Технология схожа с пиксельной матрицей фотоаппарата, которая регистрирует видимый глазу свет.
По аналогичным принципам детекторы ученых СПбГУ регистрируют ядерное излучение. «Создается множество слоев из этих пикселей, расположенных на тысячах кремниевых платформ. Благодаря обилию таких пикселей можно регистрировать с большой точностью любую траекторию частиц. Это самый передовой край науки, такие устройства сейчас делают мировые лидеры в области ядерной физики», — рассказал доцент Жеребчевский. Результаты опубликованы в научном журнале «Известия Российской академии наук. Серия физическая».