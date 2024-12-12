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Омская прокуратура передала в суд дело о хищении 260 тысяч рублей при продаже зерна

В августе 2023 года фигуранты использовали прибор, позволяющий дистанционно менять показания автомобильных весов.

Источник: Комсомольская правда

В Москаленском районном суде начато рассмотрение дела о хищении зерна в особо крупной размере. По версии следствия, в августе 2023 года фигуранты приобрели электронное устройство, позволяющее дистанционно менять показания автомобильных весов. С его помощью они намеревались похитить зерно с весового элеватора в Москаленском районе.

Как выяснило следствие, в ночь на 23 2023 года августа один из соучастников проник на элеватор и установил в весы приемник устройства. После этого они приобрели две партии пшеницы и намеренно увеличили вес грузовиков на 10 тонн, используя дистанционный пульт. В результате было похищено зерно на сумму 260 тысяч рублей.

Позже обвиняемые закупили пшеницу в Шербакульском районе и планировали мошенническим путем завысить объем поставки еще на 58 тонн. Однако их действия были пресечены сотрудниками полиции. Вину мошенники с зерном не признали. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.