Омская прокуратура передала в суд дело о хищении 260 тысяч рублей при продаже зерна

Как выяснило следствие, в ночь на 23 2023 года августа один из соучастников проник на элеватор и установил в весы приемник устройства. После этого они приобрели две партии пшеницы и намеренно увеличили вес грузовиков на 10 тонн, используя дистанционный пульт. В результате было похищено зерно на сумму 260 тысяч рублей.