Окончательный срок запуска синхротрона СКИФ перенесли на 2025 год

НОВОСИБИРСК, 12 декабря. /ТАСС/. Окончательный срок запуска синхротрона СКИФ в Новосибирской области переносится на 2025 год. Запуск линейного ускорителя синхротрона будет произведен до конца года, сообщил журналистам губернатор региона Андрей Травников.
Ранее ввод установки, согласно указу президента РФ, был назначен на 31 декабря 2024 года.
«В декабре состоится запуск линейного ускорителя. Это источник, который выдает первый пучок, к нему требования тоже очень жесткие. А завершение монтажа, наладка и первые исследования уже на станциях состоятся уже в 2025 году. Это так и есть», — сказал губернатор.
Глава региона пояснил, что изменения в сроках реализации проекта связаны с тем, что некоторые системы для установки были разработана российскими учеными с нуля в условиях отсутствия доступа к иностранному оборудованию.
Центр коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» — проект класса мегасайенс с синхротроном поколения 4+, который строится в новосибирском наукограде Кольцово. ЦКП «СКИФ» представляет собой комплекс из 34 зданий и сооружений, инженерного и технологического оборудования, обеспечивающий выполнение научных исследований на пучках синхротронного излучения (СИ).
Уникальные характеристики нового источника СИ позволят проводить передовые исследования с яркими и интенсивными пучками рентгеновского излучения во множестве областей. Также СКИФ поможет решить актуальные задачи инновационных и промышленных предприятий. СКИФ создается по нацпроекту «Наука и университеты».