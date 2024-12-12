Окончательный срок запуска синхротрона СКИФ перенесли на 2025 год

«В декабре состоится запуск линейного ускорителя. Это источник, который выдает первый пучок, к нему требования тоже очень жесткие. А завершение монтажа, наладка и первые исследования уже на станциях состоятся уже в 2025 году. Это так и есть», — сказал губернатор.