Приморье вернуло численность пчел на уровень 2023 года

В Приморье восстановлена численность пчел до уровня 2023 года — на данный момент в крае насчитывается около 65 тысяч пчелосемей, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе правительства края.
Как рассказал руководитель агентства по развитию пчеловодства Рамиль Еникеев, в 2024 году в регионе собрано около четырех тысяч тонн меда, что полностью покрывает потребности местных жителей в продукте.
Он отметил, что пчеловоды и правительство края проделали значительную работу по восстановлению численности пчел после массового падежа. Шесть пчеловодческих хозяйств получили грантовую поддержку. Сегодня в Приморье насчитывается около 65 тысяч пчелосемей, что соответствует уровню прошлого года.
«Приморский край — один из самых медоносных в стране и мире, поэтому наша задача — в ближайшие пять лет увеличить производство меда в регионе в три раза», — подчеркнул Еникеев.
Он добавил, что богатое разнообразие уссурийской тайги придает приморскому меду уникальный вкус, что вызывает высокий спрос на продукцию в развитых странах. Чтобы защитить региональный мед от фальсификаций, агентство зарегистрирует товарный знак.
Приморский мед получит защиту от подделок.
Агентство по развитию пчеловодства Приморья зарегистрирует свой товарный знак и логотип в Китае.
Напомним, в Приморье начнется паспортизация пасек, что позволит наладить эффективный контроль за качеством меда и улучшить учет пчеловодческих хозяйств. Согласно данным агентства по развитию пчеловодства, эту работу планируется провести в зимне-весенний период 2025 года.