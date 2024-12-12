Приморье вернуло численность пчел на уровень 2023 года

Он отметил, что пчеловоды и правительство края проделали значительную работу по восстановлению численности пчел после массового падежа. Шесть пчеловодческих хозяйств получили грантовую поддержку. Сегодня в Приморье насчитывается около 65 тысяч пчелосемей, что соответствует уровню прошлого года.