За сутки в омских дорог было вывезено более 8000 кубометров снега

В условиях прогнозируемой бесснежной погоды окружные ДЭУ продолжат уборку снега с улиц. В частности, будут очищены улицы Транссибирская, Крупской, проспект Маркса, Лобкова, Малунцева, Сыропятский тракт, 10 лет Октября, Кирова и 20 лет РККА. Работы будут проводиться в периоды с наименьшей интенсивностью движения транспорта.