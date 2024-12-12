За сутки в омских дорог было вывезено более 8000 кубометров снега

Сотрудники коммунальных служб продолжают активно убирать снег с улиц города. После недавних осадков дорожные службы усилили работу по уборке снега, привлекая дополнительную технику. За сутки было вывезено более 8000 кубометров снега. В работе было задействовано 300 единиц техники.
В условиях прогнозируемой бесснежной погоды окружные ДЭУ продолжат уборку снега с улиц. В частности, будут очищены улицы Транссибирская, Крупской, проспект Маркса, Лобкова, Малунцева, Сыропятский тракт, 10 лет Октября, Кирова и 20 лет РККА. Работы будут проводиться в периоды с наименьшей интенсивностью движения транспорта.
В рейсы вышли 175 единиц спецтехники. Для ручной уборки снега сегодня привлечено 219 человек. Особое внимание уделяется остановкам общественного транспорта, пешеходным переходам, лестницам и подходам к ним.