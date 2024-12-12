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Психолог: белорусы наиболее подвержены сезонным депрессиям с 18 до 30 лет

Белорусский психолог назвала возраст, когда люди наиболее подвержены сезонным депрессиям.

Источник: Комсомольская правда

Психолог сказала, что белорусы наиболее подвержены сезонным депрессиям с 18 до 30 лет. Подробности в интервью БелТА озвучила врач, когнитивно-поведенческий психолог Алена Петровская.

Она допустила, что сезонному аффективному расстройству подвержены люди в возрасте от 18 до 30 лет.

— Те, кто старше… нельзя сказать, что они менее подвержены, но у них симптомы сезонного аффективного расстройства будут либо немного смягчены, либо маскироваться под какие-то другие, — пояснила специалист.

Петровская уточнила, что симптомы окажутся именно телесными, добавив, что одним из признаков выступают разлитые боли неясного генеза. Она объяснила, что никакой физиологической причины нет, но из-за того, что снижается серотонин, к головному мозгу идет неверный сигнал.

— Если мы говорим про сезонное аффективное расстройство в разрезе пола, то женщины, к сожалению, страдают им в четыре раза чаще.

Психолог обратила внимание на то, что пока точно непонятно, с чем именно это связано. Она допустила, что наиболее вероятной причиной являются гормональные изменения в течение цикла, в период менопаузы, а также с общею склонностью женщин к депрессии.

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