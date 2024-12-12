Пожилые жители Хабаровска смогут бесплатно посещать бассейн «Дельфин»

Инициатива была предложена губернатором Дмитрием Демешиным, и, если она окажется востребованной, может быть распространена на весь регион, об этом сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.
Чтобы записаться на занятия, необходимо обратиться в Центр социальной поддержки по месту жительства. При себе нужно иметь паспорт РФ и банковскую карту с платёжной системой «МИР». Дополнительную информацию можно получить по телефону 36−20−64.
В министерстве спорта края отмечают, что участие в проекте пойдёт на пользу здоровью и самочувствию пожилых граждан. Плавание — это безопасный и универсальный вид физической активности, а занятия спортом способствуют общению и новым знакомствам.
С января 2025 года к проекту присоединится ещё один объект — Физкультурно-оздоровительный комплекс в Хабаровске.
Проект «Хабаровское долголетие» также предоставляет пожилым гражданам доступ к другим бесплатным досуговым услугам, включая образовательные лекции и культурные мероприятия.