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Пожилые жители Хабаровска смогут бесплатно посещать бассейн «Дельфин»

В Хабаровске стартовал проект «Хабаровское долголетие», в рамках которого пенсионеры от 55 лет и старше могут бесплатно посещать бассейн «Дельфин».

Источник: Freepik

Инициатива была предложена губернатором Дмитрием Демешиным, и, если она окажется востребованной, может быть распространена на весь регион, об этом сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.

Чтобы записаться на занятия, необходимо обратиться в Центр социальной поддержки по месту жительства. При себе нужно иметь паспорт РФ и банковскую карту с платёжной системой «МИР». Дополнительную информацию можно получить по телефону 36−20−64.

В министерстве спорта края отмечают, что участие в проекте пойдёт на пользу здоровью и самочувствию пожилых граждан. Плавание — это безопасный и универсальный вид физической активности, а занятия спортом способствуют общению и новым знакомствам.

С января 2025 года к проекту присоединится ещё один объект — Физкультурно-оздоровительный комплекс в Хабаровске.

Проект «Хабаровское долголетие» также предоставляет пожилым гражданам доступ к другим бесплатным досуговым услугам, включая образовательные лекции и культурные мероприятия.

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