98 млн направили на благоустройство после ремонта теплосетей в Кургане

На предприятии отметили, что большое количество раскопок в городе связано с высокой изношенностью сетей, которая лишь растёт с каждым годом. Трубам требуется капремонт — такой, как был проведён в 2022 и 2023 годах на улицах Максима Горького, Новой и Правды. Если раньше здесь регулярно случались утечки, то теперь трубопровод выдерживает испытания с первого раза и не нуждается в частых ремонтах, а значит, не нужно после этого восстанавливать дороги и тротуары. Также в 2024 году капитально обновили два участка теплосетей на улице Пушкина, где прежде приходилось раскапывать землю каждое лето.