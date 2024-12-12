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98 млн направили на благоустройство после ремонта теплосетей в Кургане

Асфальт восстановили на 366 участках.

Источник: Курганская генерирующая компания | ПАО КГК

98 млн рублей направили на восстановление асфальта после ремонта теплосетей в Кургане. Покрытие привели в порядок на 366 участках, сообщили в ПАО КГК.

На предприятии отметили, что большое количество раскопок в городе связано с высокой изношенностью сетей, которая лишь растёт с каждым годом. Трубам требуется капремонт — такой, как был проведён в 2022 и 2023 годах на улицах Максима Горького, Новой и Правды. Если раньше здесь регулярно случались утечки, то теперь трубопровод выдерживает испытания с первого раза и не нуждается в частых ремонтах, а значит, не нужно после этого восстанавливать дороги и тротуары. Также в 2024 году капитально обновили два участка теплосетей на улице Пушкина, где прежде приходилось раскапывать землю каждое лето.

В компании добавили, что ещё 93 участка, повреждённые во время ремонта теплопроводов, в настоящее время отсыпают щебнем. Заасфальтируют их в мае, когда начнут работу заводы по производству материалов.

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