Ремонт медвежатника в Калининградском зоопарке хотят начать в 2025 году. К работам приступят после подготовки проектной документации. Об этом в интервью Калининград.Ru рассказала директор учреждения Светлана Соколова.
К строительству нового медвежатника зоопарк пока не может приступить из-за отсутствия средств. «На 2025 год нас не включили, насколько я знаю, в бюджет области», — пояснила Соколова. Разработать проект реконструкции старого медвежатника рассчитывают в 2025 году. После этого специалисты приступят к ремонту объекта. На время работ медведей планируют переселить в волчатник.
«Медвежатник нам нужно закрывать на капитальный ремонт. Ждать уже невозможно, поэтому, скорее всего, сделаем проектно-сметную документацию. Если сможем сделать её быстро, то начнём в следующем году работы».
Ранее зоопарк планировал построить новый медвежатник. Учреждение несколько раз пыталось найти подрядчика за 334 млн рублей, но на аукционы не поступило ни одной заявки. Существующий медвежатник построили в 1936 году. Вольер не подходит для содержания крупных животных. После переезда медведей исторический объект хотели затянуть сеткой и переселить туда хищных птиц — сипов и грифов.