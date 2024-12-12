Ремонт медвежатника в Калининградском зоопарке хотят начать в 2025 году

К строительству нового медвежатника зоопарк пока не может приступить из-за отсутствия средств. «На 2025 год нас не включили, насколько я знаю, в бюджет области», — пояснила Соколова. Разработать проект реконструкции старого медвежатника рассчитывают в 2025 году. После этого специалисты приступят к ремонту объекта. На время работ медведей планируют переселить в волчатник.