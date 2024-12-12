Сан-Хосе
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ремонт медвежатника в Калининградском зоопарке хотят начать в 2025 году

Старые помещения находятся в аварийном состоянии.

Ремонт медвежатника в Калининградском зоопарке хотят начать в 2025 году. К работам приступят после подготовки проектной документации. Об этом в интервью Калининград.Ru рассказала директор учреждения Светлана Соколова.

К строительству нового медвежатника зоопарк пока не может приступить из-за отсутствия средств. «На 2025 год нас не включили, насколько я знаю, в бюджет области», — пояснила Соколова. Разработать проект реконструкции старого медвежатника рассчитывают в 2025 году. После этого специалисты приступят к ремонту объекта. На время работ медведей планируют переселить в волчатник.

«Медвежатник нам нужно закрывать на капитальный ремонт. Ждать уже невозможно, поэтому, скорее всего, сделаем проектно-сметную документацию. Если сможем сделать её быстро, то начнём в следующем году работы».

отметила Соколова

Ранее зоопарк планировал построить новый медвежатник. Учреждение несколько раз пыталось найти подрядчика за 334 млн рублей, но на аукционы не поступило ни одной заявки. Существующий медвежатник построили в 1936 году. Вольер не подходит для содержания крупных животных. После переезда медведей исторический объект хотели затянуть сеткой и переселить туда хищных птиц — сипов и грифов.

флора и фауна