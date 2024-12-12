В реке Дон заметили дельфина

На кадрах видно, как несколько дельфинов выпрыгивают из реки Дон. Азовок заметили местные рыбаки в районе Ворошиловского моста и рядом со станцией Елизаветинской. Ростовчане не стали терять время и сняли морских обитателей. Местные жители предположили, что дельфины заплыли в Дон из Таганрогского залива.