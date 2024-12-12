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В реке Дон заметили дельфина

Жители Ростовской области заметили в реке Дон дельфина-азовку.
Источник: Комсомольская правда

В Дону заметили дельфина-азовку. Об этом сообщили ростовчане в социальных сетях 11 декабря. Очевидцы поделились видео с животными.

На кадрах видно, как несколько дельфинов выпрыгивают из реки Дон. Азовок заметили местные рыбаки в районе Ворошиловского моста и рядом со станцией Елизаветинской. Ростовчане не стали терять время и сняли морских обитателей. Местные жители предположили, что дельфины заплыли в Дон из Таганрогского залива.

Известно, что азовки часто водятся в Азовском море. Многие их называют «морская свинья». Длина животного достигает до 1,5 метров, а вес — до 30 килограммов. Также они могут обитать и в Черном море.