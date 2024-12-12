В Красноярске улицу Декабристов частично перекрыли на неделю

Это связано в связи со строительством сетей водоснабжения, сообщили в мэрии.
Так, с 10 часов 12 декабря до 20 часов 15 декабря по чётной стороне улицы от Декабристов, 30 до пересечения с проспектом Мира, будут перекрыты две полосы движения. Кроме того, в районе Мира, 120 сужена проезжая часть на участке длиной не более 35 метров.
Кроме того, с 10 часов 12 декабря до 20 часов 19 декабря на участке от Декабристов, 28 до Мира, 103 сужена проезжая часть на участке длиной около 50 метров.
А с 8 часов 16 декабря до 20 часов 19 декабря по чётной стороне улицы Декабристов от дома № 23 до пересечения с Мира будут перекрыты две полосы движения.