В Красноярске улицу Декабристов частично перекрыли на неделю

Так, с 10 часов 12 декабря до 20 часов 15 декабря по чётной стороне улицы от Декабристов, 30 до пересечения с проспектом Мира, будут перекрыты две полосы движения. Кроме того, в районе Мира, 120 сужена проезжая часть на участке длиной не более 35 метров.