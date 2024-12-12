В Башкирии зафиксирована рекордная продолжительность жизни.

Во время оглашения Послания Государственному собранию — Курултаю региона Глава Башкирии Радий Хабиров озвучил главное достижение в развитии здравоохранения. В республике зафиксирован рекордный рост ожидаемой продолжительности жизни — до 73,13 лет. Вместе с тем снизились младенческая смертность и смертность от основных причин.
Говоря о достижениях в здравоохранении, руководитель региона напомнил, что в этом году в Уфе открыли центр детской гематологии и онкологии Республиканской детской клинической больницы, отремонтировали 66 медицинских организаций. До конца года планируют ввести в эксплуатацию поликлинику в Кушнаренково. В 2025 году откроются еще шесть поликлиник, хирургические корпуса Республиканского кардиоцентра в Уфе и центральной городской больницы в Учалах. Кроме того, в Уфе запустили региональную программу модернизации поликлиник, до 2029 года планируется навести порядок во всех медицинских учреждениях башкирской столицы.
В рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения в этом году в Башкирии закупили более 4 тысяч единиц медоборудования, 206 санитарных автомобилей, установили 130 быстровозводимых модульных ФАПов на селе. Глава Башкирии поручил минздраву республики продолжить эту работу в рамках нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».
«Мы добились важных успехов в цифровизации отрасли. По доле подключенных к высокоскоростному интернету ФАПов — а их у нас более 2 тысяч — мы одни из лучших в России. В рамках программ “Земский доктор”, “Земский фельдшер” выплаты от 500 тысяч до 1,5 млн руб. получили 162 медработника. По программе “Врачи для малых медицинских организаций” по миллиону рублей получили ещё 49 врачей. Прошу глав муниципалитетов создавать условия для закрепления специалистов на местах, оказывать им всестороннюю поддержку. Здоровье людей для нас — важнее всего!».