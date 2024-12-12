В Башкирии зафиксирована рекордная продолжительность жизни.

Говоря о достижениях в здравоохранении, руководитель региона напомнил, что в этом году в Уфе открыли центр детской гематологии и онкологии Республиканской детской клинической больницы, отремонтировали 66 медицинских организаций. До конца года планируют ввести в эксплуатацию поликлинику в Кушнаренково. В 2025 году откроются еще шесть поликлиник, хирургические корпуса Республиканского кардиоцентра в Уфе и центральной городской больницы в Учалах. Кроме того, в Уфе запустили региональную программу модернизации поликлиник, до 2029 года планируется навести порядок во всех медицинских учреждениях башкирской столицы.