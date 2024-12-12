«Надо незамедлительно приступать к работам» — глава Башкирии про реконструкцию памятника Салавата Юлаеву в Уфе

— Здесь нам нельзя проявлять слабость и безответственность. Мы видим очень серьезные проблемы, угрожающие целостности памятника. Поэтому надо незамедлительно приступать к работам. И считаю, что любые спекуляции по этому поводу глупы и недопустимы. Сохранить для потомков символ республики — наш священный долг, — заявил руководитель региона.