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На севере Красноярского края открылась первая ледовая переправа

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Об этом сообщает МЧС по краю.

Источник: НИА Красноярск

На севере Красноярского края открылась ледовая переправа «остров Диксон — поселок Диксон» протяженностью 5400 метров для проезда грузопассажирского транспорта. Максимальная разрешенная масса составляет для колесного транспорта до 4 тонн, для гусеничного — до 5 тонн.

МЧС России напоминает, при движении по переправе необходимо соблюдать допустимую грузоподъемность, расстояние между транспортными средствами не менее 20-ти метров, скорость движения транспорта не более 10 км/ч, запрещается стоянка транспорта на переправе.