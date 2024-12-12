На севере Красноярского края открылась первая ледовая переправа

На севере Красноярского края открылась ледовая переправа «остров Диксон — поселок Диксон» протяженностью 5400 метров для проезда грузопассажирского транспорта. Максимальная разрешенная масса составляет для колесного транспорта до 4 тонн, для гусеничного — до 5 тонн.
МЧС России напоминает, при движении по переправе необходимо соблюдать допустимую грузоподъемность, расстояние между транспортными средствами не менее 20-ти метров, скорость движения транспорта не более 10 км/ч, запрещается стоянка транспорта на переправе.