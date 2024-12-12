Хирурги из Иркутска с помощью робота удалили желчный пузырь у ребенка

В Иркутской областной детской клинической больнице провели операцию по удалению желчного пузыря у ребенка с желчнокаменной болезнью. Это проблема достаточно редкая для детей, чаще возникает у подросток в возрасте 14−18 лет из-за нарушения обмена холестерина. Об этом в своем телеграмм-канале рассказал детский хирург Юрий Козлов.