Хирурги из Иркутска с помощью робота удалили желчный пузырь у ребенка

В Иркутской областной детской клинической больнице провели операцию по удалению желчного пузыря у ребенка с желчнокаменной болезнью. Это проблема достаточно редкая для детей, чаще возникает у подросток в возрасте 14−18 лет из-за нарушения обмена холестерина. Об этом в своем телеграмм-канале рассказал детский хирург Юрий Козлов.
— Операция прошла в прошлом месяце с помощью робота. Этот подход — один из самых безопасных способов удаления желчного пузыря. Кстати, мы пригласили хирургов-ординаторов, таким образом обучаем их и даем возможность посмотреть на все шаги хирургического вмешательства, — поделился Юрий Козлов.
Операция с помощью робота позволяет визуализировать анатомию. Если простыми словами, то врачи могут увидеть все органы в трехмерном изображении, то есть такими, какие они есть на самом деле.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске хирурги впервые прооперировали пациента с редким синдромом Мея-Тернера.