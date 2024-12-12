Потто Иван — новый необычный питомец красноярского «Роева ручья»

Еще один питомец этой осенью пополнил ряды обитателей красноярского зоопарка. В этот раз в «Роев ручей» приехал трехлетний самец потто. Его доставили из Нижегородского зоопарка «Лимпопо» еще в ноябре, после чего зверек был на месячном карантине, как и положено новеньким.