Потто Иван — новый необычный питомец красноярского «Роева ручья»

Еще один питомец этой осенью пополнил ряды обитателей красноярского зоопарка. В этот раз в «Роев ручей» приехал трехлетний самец потто. Его доставили из Нижегородского зоопарка «Лимпопо» еще в ноябре, после чего зверек был на месячном карантине, как и положено новеньким.
Зовут питомца Иван, в честь ведущего телевизионной программы «Диалоги о животных» Ивана Затевахина. Эту кличку потто дали еще в Нижегородском зоопарке.
«Во время одной из съемок, которая проходила в зоопарке “Лимпопо”, Ивану Затевахину довелось присутствовать при чипировании животного и даже поучаствовать. В честь него сотрудники зоопарка и назвали теперь уже нашего потто Иваном», — рассказывают в соцсетях красноярского зоопарка.
Отметим, что потто — это примат из семейства Лориевых, небольшой зверек размером 30 — 40 сантиметров и весом до 1,5 кг. Эти зверьки — ночные обитатели деревьев. Днем они спят в густой листве и никогда не спускаются на землю. Живут потто в тропической Африке, от Гвинеи до Конго и западной Кении.
Красноярцы могут увидеть потто в вольере в комплексе «Экзотический мир».
Добавим, ранее НИА-Красноярск сообщало о новых питомцах в зоопарке. Так, например, в красноярском «Роевом ручье» пара носух создаст семью.