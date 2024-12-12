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Потто Иван — новый необычный питомец красноярского «Роева ручья»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Ночной зверек поселился в парке флоры и фауны «Роев ручей».

Источник: Роев Ручей

Еще один питомец этой осенью пополнил ряды обитателей красноярского зоопарка. В этот раз в «Роев ручей» приехал трехлетний самец потто. Его доставили из Нижегородского зоопарка «Лимпопо» еще в ноябре, после чего зверек был на месячном карантине, как и положено новеньким.

Зовут питомца Иван, в честь ведущего телевизионной программы «Диалоги о животных» Ивана Затевахина. Эту кличку потто дали еще в Нижегородском зоопарке.

«Во время одной из съемок, которая проходила в зоопарке “Лимпопо”, Ивану Затевахину довелось присутствовать при чипировании животного и даже поучаствовать. В честь него сотрудники зоопарка и назвали теперь уже нашего потто Иваном», — рассказывают в соцсетях красноярского зоопарка.

Отметим, что потто — это примат из семейства Лориевых, небольшой зверек размером 30 — 40 сантиметров и весом до 1,5 кг. Эти зверьки — ночные обитатели деревьев. Днем они спят в густой листве и никогда не спускаются на землю. Живут потто в тропической Африке, от Гвинеи до Конго и западной Кении.

Красноярцы могут увидеть потто в вольере в комплексе «Экзотический мир».

Добавим, ранее НИА-Красноярск сообщало о новых питомцах в зоопарке. Так, например, в красноярском «Роевом ручье» пара носух создаст семью.

флора и фауна