Главные новости 12 декабря 2024 года

Состояние антарктического ледяного покрова в последние 28 млн лет изменялось в зависимости от расстояния Земли до Солнца. Геологи из Университета Лестера и Университета Саутгемптона установили, что во время эксцентричной орбиты таяние происходило интенсивнее.