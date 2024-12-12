Главные новости 12 декабря 2024 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 12 декабря 2024 года.
Беспилотник ВСУ ликвидировали над казармами спецполка полиции в Грозном
В Грозном над казармой специального полка полиции имени Ахмата Кадырова сбили украинский беспилотник. О попытке атаки ВСУ сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. В результате инцидента четверо человек пострадали, здание повреждено.
Трамп отправил приглашение на свою инаугурацию Си Цзиньпину
Избранный президент США Дональд Трамп надеется увидеть среди почетных гостей на своей инаугурации 20 января 2025 года председателя КНР Си Цзиньпина. Приглашение главе Китая отправлено, но пока не известно, будет ли оно принято.
Встреча представителей ядерной «пятерки» прошла в Дубае
В Дубае на закрытые консультации собрались представители пяти ядерных держав: России, США, Китая, Франции и Великобритании. Темой встречи стали ядерные доктрины стран, в том числе измененная российская доктрина об использовании ядерного потенциала.
Ученые выяснили, как менялся размер антарктического ледяного щита Земли
Состояние антарктического ледяного покрова в последние 28 млн лет изменялось в зависимости от расстояния Земли до Солнца. Геологи из Университета Лестера и Университета Саутгемптона установили, что во время эксцентричной орбиты таяние происходило интенсивнее.
Цена за 4 билета на балет «Щелкунчик» достигла рекордных 1,255 млн рублей
12 декабря на торгах по реализации билетов на балет «Щелкунчик» в Большой театр комплект из четырех билетов на 12 ряд в партере продали за 1,255 млн рублей. Начальная цена комплекта составляла 200 тысяч рублей.