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В Красноярске предложили переименовать часть улицы Горького

Изменения коснутся только адресов административных зданий.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске улице Горького хотят вернуть историческое название. Как пишет «Проспект Мира», такое предложение поступило мэру Владиславу Логинову в ходе встречи с митрополитом Красноярским и Ачинским Пантелеймоном.

После прихода советской власти специальная комиссия начала переименовывать внутригородские объекты. Уже в апреле 1921 года Архиерейский переулок стал называться именем русского писателя Максима Горького.

— Предлагаем вернуть историческое название на участке от семинарии на Горького, 2 до Касьяновского дома по адресу Ленина, 124. На данный момент это просто инициатива, — сообщили в епархии.

Священнослужители объяснили, что изменения коснутся только административных зданий.

Ранее мы писали, что в Октябрьском районе собираются переименовать три улицы. Соответствующее распоряжение появилось на сайте городской администрации.

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