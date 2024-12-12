В Красноярске предложили переименовать часть улицы Горького

В Красноярске улице Горького хотят вернуть историческое название. Как пишет «Проспект Мира», такое предложение поступило мэру Владиславу Логинову в ходе встречи с митрополитом Красноярским и Ачинским Пантелеймоном.
После прихода советской власти специальная комиссия начала переименовывать внутригородские объекты. Уже в апреле 1921 года Архиерейский переулок стал называться именем русского писателя Максима Горького.
— Предлагаем вернуть историческое название на участке от семинарии на Горького, 2 до Касьяновского дома по адресу Ленина, 124. На данный момент это просто инициатива, — сообщили в епархии.
Священнослужители объяснили, что изменения коснутся только административных зданий.
Ранее мы писали, что в Октябрьском районе собираются переименовать три улицы. Соответствующее распоряжение появилось на сайте городской администрации.