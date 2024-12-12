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Врио главы Ростовской области вручил Золотую Звезду Героя РФ родным летчика Тащиева

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь вручил награду родственникам погибшего в годы ВОВ летчика-истребителя.
Источник: Комсомольская правда

Врио главы Ростовской области Юрий Слюсарь вручил Золотую Звезду Героя РФ родным летчика Сурена Тащиева. Об этом сообщили на сайте регионального правительства 11 декабря. Церемония прошла в Ростовском общественном собрании.

— Вручая эту высокую государственную награду спустя столько лет, мы восстанавливаем историческую справедливость в отношении замечательного человека, нашего земляка, отважного летчика, — поделился Юрий Слюсарь.

Отметим, Сурен Тащиев родом из села Чалтырь. Он учился в Ростове-на-Дону, а в годы Великой Отечественной войны служил в истребительной авиации Черноморского флота. Гвардии лейтенант Сурен Тащиев совершил порядка 400 боевых вылетов и принял участие в 187 воздушных боях.