Врио главы Ростовской области вручил Золотую Звезду Героя РФ родным летчика Тащиева

Врио главы Ростовской области Юрий Слюсарь вручил Золотую Звезду Героя РФ родным летчика Сурена Тащиева. Об этом сообщили на сайте регионального правительства 11 декабря. Церемония прошла в Ростовском общественном собрании.
— Вручая эту высокую государственную награду спустя столько лет, мы восстанавливаем историческую справедливость в отношении замечательного человека, нашего земляка, отважного летчика, — поделился Юрий Слюсарь.
Отметим, Сурен Тащиев родом из села Чалтырь. Он учился в Ростове-на-Дону, а в годы Великой Отечественной войны служил в истребительной авиации Черноморского флота. Гвардии лейтенант Сурен Тащиев совершил порядка 400 боевых вылетов и принял участие в 187 воздушных боях.