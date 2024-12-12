Врио главы Ростовской области вручил Золотую Звезду Героя РФ родным летчика Тащиева

Отметим, Сурен Тащиев родом из села Чалтырь. Он учился в Ростове-на-Дону, а в годы Великой Отечественной войны служил в истребительной авиации Черноморского флота. Гвардии лейтенант Сурен Тащиев совершил порядка 400 боевых вылетов и принял участие в 187 воздушных боях.