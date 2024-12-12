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В Башкирии появились новые льготы для многодетных семей

В Башкирии приоритетом является поддержка семьи, материнства, отцовства и детства. Для более 211 тыс. семей с детьми, в том числе многодетных, в регионе доступно более 40 мер поддержки.

Источник: Башинформ

На региональном портале Госуслуг создан соответствующий навигатор. С этого года к уже имеющимся льготам для многодетных семей начали компенсировать 50% стоимости обучения детей в колледжах республики, ввели бесплатный проезд на городском транспорте. Об этом сегодня, 12 декабря, во время оглашения ежегодного Послания Госсобранию РБ рассказал Радий Хабиров.

В Год заботы о людях с ограниченными возможностями здоровья в Уфе открыт Республиканский многопрофильный комплекс «Салют», где оказываются реабилитационные, образовательные и медицинские услуги.

Глава Башкортостана поручил министерствам семьи, труда и социальной защиты населения, здравоохранения, образования и науки проработать порядок межведомственного взаимодействия, а также реабилитации детей вместе с родителями.

экономика