В Башкирии появились новые льготы для многодетных семей

На региональном портале Госуслуг создан соответствующий навигатор. С этого года к уже имеющимся льготам для многодетных семей начали компенсировать 50% стоимости обучения детей в колледжах республики, ввели бесплатный проезд на городском транспорте. Об этом сегодня, 12 декабря, во время оглашения ежегодного Послания Госсобранию РБ рассказал Радий Хабиров.