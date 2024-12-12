В Башкирии появились новые льготы для многодетных семей

На региональном портале Госуслуг создан соответствующий навигатор. С этого года к уже имеющимся льготам для многодетных семей начали компенсировать 50% стоимости обучения детей в колледжах республики, ввели бесплатный проезд на городском транспорте. Об этом сегодня, 12 декабря, во время оглашения ежегодного Послания Госсобранию РБ рассказал Радий Хабиров.
В Год заботы о людях с ограниченными возможностями здоровья в Уфе открыт Республиканский многопрофильный комплекс «Салют», где оказываются реабилитационные, образовательные и медицинские услуги.
Глава Башкортостана поручил министерствам семьи, труда и социальной защиты населения, здравоохранения, образования и науки проработать порядок межведомственного взаимодействия, а также реабилитации детей вместе с родителями.