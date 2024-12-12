Иркутский областной суд запретил деятельность майнера из Усолья

Мощности, используемые компанией, значительно превышали пороговые значения. Всё это должно было иметь проект технических условий на технологическое присоединение с системным оператором, а у компании этого проекта не было. Несогласованное подключение нарушает гарантию бесперебойного энергоснабжения, поэтому прокуратура потребовала приостановить деятельность майнера. Усольский суд согласился с доводами надзорного ведомства, но фирма подала апелляцию. И вот теперь Иркутский областной суд приостановил деятельность компании до устранения нарушений.