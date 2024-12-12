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Иркутский областной суд запретил деятельность майнера из Усолья

Деятельность организации, занимающейся майнингом криптовалют на промплощадке «Усольехимпрома», запретил Иркутский областной суд.

Источник: Прокуратура Иркутской области

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Иркутской области. Речь идёт об одной из шести компаний, которая тратила на свои нужды 8,1 МВт.

Мощности, используемые компанией, значительно превышали пороговые значения. Всё это должно было иметь проект технических условий на технологическое присоединение с системным оператором, а у компании этого проекта не было. Несогласованное подключение нарушает гарантию бесперебойного энергоснабжения, поэтому прокуратура потребовала приостановить деятельность майнера. Усольский суд согласился с доводами надзорного ведомства, но фирма подала апелляцию. И вот теперь Иркутский областной суд приостановил деятельность компании до устранения нарушений.