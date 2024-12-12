Стоимость парковки в аэропорту Алматы изменится с 1 января

«Международный аэропорт Алматы сообщает, что с 1 января 2025 года в рамках постоянной работы по обеспечению высококачественных услуг парковки и с учетом растущих эксплуатационных расходов вводятся новые тарифы на парковку в аэропорту».
Там также добавили, что администрация аэропорта постоянно обновляет и совершенствует парковку, включая строительство нового въездного пандуса, расширение парковочных мест для удовлетворения растущего спроса и использование передовых технологий, таких как автоматизированные системы распознавания номерных знаков.
«Эти улучшения направлены на обеспечение безопасности и комфорта для всех наших клиентов», — добавили в аэропорту.
Так, на территории привокзальной площади и крытом парковочном комплексе, а также на южной парковке можно находиться 15 минут бесплатно. Первый час будет стоить 600 и 350 тенге соответственно.
От часа до двух часов стоимость парковки составит 850 и 500 тенге соответственно, а от 2 до 4 часов — 1200 и 700 тенге соответственно с дальнейшим повышением по увеличению времени стоянки.
Что касается автостоянки на территории здания АВК на улице Закарпатская, 51, то там парковка длительностью от 0 до 6 часов будет стоить 600 тенге, от 6 до 12 часов — 1200 тенге, от 12 до 24 часов — 1800 тенге, за каждые последующие полные и не полные сутки — 2400 тенге.
Кроме того, неустойка за несанкционированный проезд составит 40 000 тенге, а за повреждение стрелы шлагбаума — 50 000 тенге.