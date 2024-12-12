Стоимость парковки в аэропорту Алматы изменится с 1 января

Что касается автостоянки на территории здания АВК на улице Закарпатская, 51, то там парковка длительностью от 0 до 6 часов будет стоить 600 тенге, от 6 до 12 часов — 1200 тенге, от 12 до 24 часов — 1800 тенге, за каждые последующие полные и не полные сутки — 2400 тенге.