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Стоимость парковки в аэропорту Алматы изменится с 1 января

Стоимость парковки в аэропорту Алматы изменится с 1 января 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

Источник: Пресс-служба аэропорта Алматы

«Международный аэропорт Алматы сообщает, что с 1 января 2025 года в рамках постоянной работы по обеспечению высококачественных услуг парковки и с учетом растущих эксплуатационных расходов вводятся новые тарифы на парковку в аэропорту».

рассказали в пресс-службе.

Там также добавили, что администрация аэропорта постоянно обновляет и совершенствует парковку, включая строительство нового въездного пандуса, расширение парковочных мест для удовлетворения растущего спроса и использование передовых технологий, таких как автоматизированные системы распознавания номерных знаков.

«Эти улучшения направлены на обеспечение безопасности и комфорта для всех наших клиентов», — добавили в аэропорту.

Так, на территории привокзальной площади и крытом парковочном комплексе, а также на южной парковке можно находиться 15 минут бесплатно. Первый час будет стоить 600 и 350 тенге соответственно.

От часа до двух часов стоимость парковки составит 850 и 500 тенге соответственно, а от 2 до 4 часов — 1200 и 700 тенге соответственно с дальнейшим повышением по увеличению времени стоянки.

Что касается автостоянки на территории здания АВК на улице Закарпатская, 51, то там парковка длительностью от 0 до 6 часов будет стоить 600 тенге, от 6 до 12 часов — 1200 тенге, от 12 до 24 часов — 1800 тенге, за каждые последующие полные и не полные сутки — 2400 тенге.

Кроме того, неустойка за несанкционированный проезд составит 40 000 тенге, а за повреждение стрелы шлагбаума — 50 000 тенге.