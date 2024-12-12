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Радий Хабиров распорядился о создании в Башкирии нового научного ведомства

Глава Башкирии создал Госкомитет по научно-технологическому развитию.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 12 декабря, глава Башкирии Радий Хабиров во время послания к парламенту республики анонсировал создание нового ведомства.

— Башкортостан в числе 20 пилотных регионов разработал свою комплексную программу научно-технологического развития до 2030 года. Для решения важного комплекса задач в сфере высшего образования, науки и инновационной деятельности я принял решение создать Государственный комитет по научно-технологическому развитию. Прошу внести изменения в структуру правительства. 1 февраля следующего года Госкомитет должен начать работу, — заявил руководитель региона.

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