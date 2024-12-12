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В Башкирии учреждают звание для молодых ученых

Для молодых ученых Башкирии учредят новое звание.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии учреждают звание «Молодой ученый года». Об этом в своем послании Госсобранию сегодня рассказал глава Башкирии Радий Хабиров.

— Семь именных премий по 150 тысяч рублей. Это станет признанием вклада молодых исследователей в науку республики, — говорит глава региона. — По итогам прошлого года в рейтинге регионов по мерам поддержки молодых ученых мы стали лучшими в России. И все эти меры поддержки будут продолжаться.

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