В Башкирии учреждают звание для молодых ученых

— Семь именных премий по 150 тысяч рублей. Это станет признанием вклада молодых исследователей в науку республики, — говорит глава региона. — По итогам прошлого года в рейтинге регионов по мерам поддержки молодых ученых мы стали лучшими в России. И все эти меры поддержки будут продолжаться.