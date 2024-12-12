В Динском районе 12 декабря прозвучат сирены

«Звучание сирен сигнализирует предупреждение об опасности и означает “ВНИМАНИЕ ВСЕМ!”, — говорится в сообщении.
Проведение проверки запланировано на 10:00. В ее рамках задействуют электросирены, установленные в населенных пунктах района. Уточняется, что будут звуковые и речевые сигналы, информирующие о проведении проверки.
Местные власти призвали жителей и гостей района сохранять спокойствие и напомнили, что в случае реальной угрозы после звукового сигнала сирены следует включить телевизор или радио для получения актуальной информации и инструкций.