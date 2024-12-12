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В Динском районе 12 декабря прозвучат сирены

Сегодня, 12 декабря, в Динском районе пройдет дополнительная комплексная проверка технических средств оповещения. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Источник: соцсети

«Звучание сирен сигнализирует предупреждение об опасности и означает “ВНИМАНИЕ ВСЕМ!”, — говорится в сообщении.

Проведение проверки запланировано на 10:00. В ее рамках задействуют электросирены, установленные в населенных пунктах района. Уточняется, что будут звуковые и речевые сигналы, информирующие о проведении проверки.

Местные власти призвали жителей и гостей района сохранять спокойствие и напомнили, что в случае реальной угрозы после звукового сигнала сирены следует включить телевизор или радио для получения актуальной информации и инструкций.