В Динском районе 12 декабря прозвучат сирены

Проведение проверки запланировано на 10:00. В ее рамках задействуют электросирены, установленные в населенных пунктах района. Уточняется, что будут звуковые и речевые сигналы, информирующие о проведении проверки.



Местные власти призвали жителей и гостей района сохранять спокойствие и напомнили, что в случае реальной угрозы после звукового сигнала сирены следует включить телевизор или радио для получения актуальной информации и инструкций.