Темная ночь длиною в сутки: Отключение света в Кишиневе, как тренировка перед блэкаутом — публикуем адреса, где не будет электричества

Где в Кишиневе не будет света.
Кишинев, Ботаника.
ул. Дину Липатти 2−8, 3−15, 19−25, 25А, ул. Дину Липатти 2/1, 2/2, 2А, 7, 10, Михай Гребенча 1−5, 2−18, 18А, Мунчешты 400/ 2, Николае Градеску 6, 7, 7 В, 12−16, 20−22, Падурий 6/1, ул. Падурий-ла 6 в интервале времени с 09:00 до 17:00.
ул. Грэдина Ботаникэ 28, Индустриалэ 54, 77, Лунка Быкулуй 28/1, 29, 33, 41, 41/1, Узинелор 104, 120−126, 130, 134−142, 142/1, 171/2, 9999 с 09:10 до 13:00.
ул. Салкымилор, 28 в интервале времени с 09:30 до 11:30.
ул. Ашхабадская 6/1, 49, Минская 1, 1А, Мунчешты 95−97, 115−117, 166, 170, 170/2, 172, 238, 999, Пандурилор 2, 4 в интервале времени с 09:40 до 17: 00.
Кишинев, Буюканы, Дурлешты.
ул. Картуса, ул. Николае Димо, Плопилор частично, в промежутке времени с 09:50 до 17:00.
Буюканы, Ватра.
ул. Мал. Дрепт Лак. Гидигич, Штефан Водэ с 09:30 до 17:00.
Буюканы, Трушены.
ул. 1 мая, 27 августа, 31 августа 1989, 9 мая, Александру чел Бун, Алексей Матеевич, Алексей Матеевич ул., Бессарабия, Борис Главан, ул Кишиневская и переулки, Чиботару В., Чиресар, Чирешилор, Кодряну, Константин Стамати, Константин Стере, ул. Дачия, Дечебал, ул. Димитрие Кантемир, ул. Димитрие Кантемир, Дойна, Думбравий, ул. Г. Уреке, Джордж Кошбук, ул. Джордже Кошбук 1, Георге Асаки, ул. Георге Асаки, Георге Мадан, Гидигич, Хыртоапе, Иоанн Водэ, Ион Крянгэ, Ион Солтис, ул. Юрий Гагарин и переулки, Киевская, Ливезилор, Мастер Маноле, Михай Эминеску, Михаил Фрунзе, ул. Михаила Фрунзе, Мирча чел Бэтрын, Мирон Костин, митрополит Дософтей, митрополит Петр Мовилэ, Потыркэ Федор, Прекупа, ул. Прекупа, Рэзешилор, Сергей Лазо, Спикулуй, Страшены, Штефан чел Маре ши Сфынт, Траян, Трандафирилор, Трушень, Василе Александри, Василе Лупу, Василе Лупу 1 ул., Василе Лупу 3 ул., Вероника Микле, Виилор, Волунтарилор, с 12:00 до 17:00.
Кишинев, Рышкановка.
ул. Матей Басараб 5/1 в интервале времени с 13:00 до 17:00.
ул. Албишоара 72, 76, Крамей 11−13, 22, Крамей 3 переулок 4, 9, 15, 16−30, Иван Заикин 58−84, Мовила луи Бурсел 9, 23−51, Моара Рошие 5, в промежутке времени с 09:00 до 17:00.
ул. Антон Панн 7/2, 19, Колина Пушкин 4, 8а, Ион Прункул 2, 6−24, 3, 13, 13G, Митрополит Бэнулеску-Бодони 20, 61, Петру Рареш 22, 33−37, Сфынтул Андрей 20 с 09:40 до 17:00.
Рышкановка, Грэтиешты.
ул. Алба Юлия, Каля-Орхеюлуй, Каталан, Грэтиешть, Истрати, Миорица, Мэрцишор, П. Рареш, Приетенией, Сфынтул Трейме частично, в интервале времени с 09:30 до 17:00.