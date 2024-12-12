Темная ночь длиною в сутки: Отключение света в Кишиневе, как тренировка перед блэкаутом — публикуем адреса, где не будет электричества

ул. 1 мая, 27 августа, 31 августа 1989, 9 мая, Александру чел Бун, Алексей Матеевич, Алексей Матеевич ул., Бессарабия, Борис Главан, ул Кишиневская и переулки, Чиботару В., Чиресар, Чирешилор, Кодряну, Константин Стамати, Константин Стере, ул. Дачия, Дечебал, ул. Димитрие Кантемир, ул. Димитрие Кантемир, Дойна, Думбравий, ул. Г. Уреке, Джордж Кошбук, ул. Джордже Кошбук 1, Георге Асаки, ул. Георге Асаки, Георге Мадан, Гидигич, Хыртоапе, Иоанн Водэ, Ион Крянгэ, Ион Солтис, ул. Юрий Гагарин и переулки, Киевская, Ливезилор, Мастер Маноле, Михай Эминеску, Михаил Фрунзе, ул. Михаила Фрунзе, Мирча чел Бэтрын, Мирон Костин, митрополит Дософтей, митрополит Петр Мовилэ, Потыркэ Федор, Прекупа, ул. Прекупа, Рэзешилор, Сергей Лазо, Спикулуй, Страшены, Штефан чел Маре ши Сфынт, Траян, Трандафирилор, Трушень, Василе Александри, Василе Лупу, Василе Лупу 1 ул., Василе Лупу 3 ул., Вероника Микле, Виилор, Волунтарилор, с 12:00 до 17:00.