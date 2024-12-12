Красная армия захватила Харьков 105 лет назад

В июле 1919 года, под давлением Антанты, в Бухаресте представители Петлюры и Деникина встретились для переговоров. Представитель Украинской Народной Республики (УНР) полковник Стрижевский сразу заявил, что против большевиков украинцы будут сотрудничать «хоть с китайцами». Они не планируют отказаться от идей национализма, но готовы отложить этот вопрос на потом. Для победы над красными Петлюра был готов не просто сформировать общий фронт, а подчинить свою армию генштабу ВСЮР. Это было бы очень кстати, учитывая, что в украинской армии формально было много штыков, но с точки зрения организации она попросту не была армией. Русская же армия напротив, имела великолепных офицеров и железную дисциплину, но страдала от нехватки людей.