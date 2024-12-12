«Движение Первых» помогло изменить жизнь миллионов российских школьников

Но отождествлять «Движение Первых» с пионерией СССР не стоит, и это не просто ее расширенная версия. Как совсем еще юная молодежная организация уже изменила жизнь миллионам детей и подростков по всей стране и что думают о ней не только они сами, но и их родители — в материале «Газеты.Ru».

После распада Советского союза подрастающее поколение страны пребывало некоторое время в идеологическом вакууме, поэтому внесенный в Госдуму 22 мая 2022 года, в день столетия советской пионерской организации законопроект о создании массового детско-юношеского движения был символичным и своевременным.

Пионеры, носившие красный галстук в СССР, как правило, с теплотой вспоминают свое советское детство, особенно пионерские лагеря, но признают, что членство в организации для многих было необходимой формальностью, частью обязательной школьной программы, а успешная пионерская карьера никак не влияла на выбор профессии. А родители совершали монотонно ежедневный ритуал наглаживания пионерского галстука, без которого в школу могли не пустить.

Источник: Газета.Ру

Пионеры, носившие красный галстук в СССР, как правило, с теплотой вспоминают свое советское детство, особенно пионерские лагеря, но признают, что членство в организации для многих было необходимой формальностью, частью обязательной школьной программы, а успешная пионерская карьера никак не влияла на выбор профессии. А родители совершали монотонно ежедневный ритуал наглаживания пионерского галстука, без которого в школу могли не пустить.

После распада Советского союза подрастающее поколение страны пребывало некоторое время в идеологическом вакууме, поэтому внесенный в Госдуму 22 мая 2022 года, в день столетия советской пионерской организации законопроект о создании массового детско-юношеского движения был символичным и своевременным.

Но отождествлять «Движение Первых» с пионерией СССР не стоит, и это не просто ее расширенная версия. Как совсем еще юная молодежная организация уже изменила жизнь миллионам детей и подростков по всей стране и что думают о ней не только они сами, но и их родители — в материале «Газеты.Ru».

Пионеры нового времени.

Главные отличия «Движения Первых» от пионерской организации СССР в том, что вступление в Движение — добровольное, и не подразумевается продвижение идеологии одной какой-либо партии. Они формируют мировоззрение будущего страны без политических постулатов.

Кроме того, любой участник может выбрать себе дело по душе. Сегодня работает двенадцать направлений развития и мотивации для детей и подростков, среди которых наука и технологии, культура и искусство, волонтерство и добровольчество, медиа и коммуникации, дипломатия и международные отношения, экология и охрана природы, патриотизм и историческая память. Для участников Движения проводятся тематические экскурсии для ознакомления с профессиями, самые различные мастер-классы и обучающие программы.







А участие в таких масштабных всероссийских проектах, как, например, «Юннаты Первых», «МедиаПритяжение» или «Школьная классика», по мнению самих юных участников, помогает им найти себе новых друзей, реализовать свою инициативу, свой проект и развиваться в различных сферах и областях. Школьники получают возможность прохождения стажировок и курсов, встреч с артистами, посещения культурных событий, консультаций с экспертами и многое другое.







Участие в больших событиях федерального масштаба дает возможность выйти за пределы региона, показать себя на федеральном уровне, представить свои проекты и даже получить на них гранты или высококлассных наставников. Основные цели «Движения Первых» — создание возможностей для самореализации детей, патриотическое воспитание и прививание правильных ценностей. Кроме того, Движение дает участникам самые различные полезные навыки, которые пригодятся им в жизни. А сформировавшееся вокруг него сообщество, состоящее из детей, педагогов, наставников и родителей, делает очень много хороших, добрых дел.

Итоги года.

К концу 2024 года участниками «Движения Первых» уже стали более 8,5 миллионов человек — всего за год за год их количество выросло почти в два раза. Сегодня ежедневно в 89 регионах России работает свыше 48 тысяч первичных отделений, а масштабные мероприятия Движения по всей стране охватили более девяти миллионов человек.







Все флагманские проекты «Движения Первых» в 2024 году были масштабированы с отличными результатами, количество их участников значительно увеличилось. Например, на участие в Военно-патриотической игре «Зарница 2.0» заявки подали более 800 тысяч школьников по всей России, а медийный охват контента достиг 150 миллионов просмотров.







Координационные Советы «Движения Первых» при участии Губернаторов в субъектах Российской Федерации, преобразованы в «Штабы по воспитанию», стали площадкой межведомственного взаимодействия всех участников воспитательного процесса, способствуя формированию социального единства и взаимного доверия в обществе.







В 2024 году участники Движения под руководством наставников пробуют себя в самых разных сферах и направлениях: волонтерство и добровольчество,



патриотические, социальные, культурные, спортивные проекты, грантовые конкурсы, объединяющие акции и дни единых действий. Вместе со своими родителями и учителями они активно вовлечены и в проекты Года семьи.







Благодаря командной работе участники Движения смогли установить настоящие рекорды, например, собрать 20,8 тонн макулатуры во время проекта «Благо твори», создать самую длинную цепочку рукопожатий на Фестивале «Движения Первых», а во время конкурса первичных отделений сделать более 57 000 добрых дел.

Масштабы и проработанность проектов, вовлеченность детей в выбранные сферы активности очень нравятся и родителям, от которых на развитие ребенка не требуется никаких материальных вложений — все оплачивает государство. Довольны они и тем, что с их детьми работают опытные наставники — Движение организовало крупномасштабную кампанию по их привлечению и обучению.

В ноябре 2024 года «Движение Первых» стало самым узнаваемым детским объединением в стране: о его деятельности знают среди детей и подростков — 77,2%, а среди взрослых — 47,3% россиян. По исследованию ВЦИОМ от 31 января 2024 года, 93% Первых готовы рекомендовать Движение своим друзьям, а доля взрослых, по данным другого исследования, одобряющих создание организации, достигла 58%.







Масштабы и проработанность проектов, вовлеченность детей в выбранные сферы активности и их искренняя увлеченность очень нравятся и родителям, от которых на развитие ребенка не требуется никаких материальных вложений — все оплачивает государство.

«Не просто социальный лифт, это ракета в космос».

Никите Машарскому из города Ноябрьск Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), координатору сообщества юных натуралистов «Движения Первых» семнадцать лет. За полтора года в организации он инициировал открытие более 30 клубов юных натуралистов «Движения Первых» в ЯНАО, которыми руководит, и стал участником Слета Юннатов Первых на форуме «Экосистема. Заповедный край».



«Юннаты — это огромное сообщество, которым я могу руководить, то есть проявить себя в качестве лидера крупного Движения. В дальнейшем я планирую заниматься государственным муниципальным управлением и политикой, и, несомненно, этот опыт мне очень поможет» «, — рассказал он “Газете.Ru”. Координатор сообщества юных натуралистов признался, что также дорогого стоит само осознание шанса улучшить экологическую ситуацию в регионе







Его мама, Ирина Владимировна, рассказала “Газете.Ru”, что полностью поддерживает сына во всех его начинаниях, а активность в “Большой перемене” и “Движении Первых” дает возможность не только коммуницировать с увлеченными сверстниками и интересными наставниками, но и выступать публично и давать интервью. По ее словам, она была пионеркой в позднем СССР, и, конечно, сейчас государственная политика стала ближе к детям.

«Вот, допустим, у меня все эти дорогостоящие поездки ребенка полностью оплачивало государство, я бы сама не осилила», — призналась она корреспонденту «Газеты. Ru». Кроме того, маму Никиты радует, что участие в Движении помогло сыну определиться с выбором будущей профессии. «Мой ребенок решил поступать на государственное муниципальное управление, развивать молодежное направление и учиться этому. А “Движение Первых” — это не просто социальный лифт, это ракета в космос», — подчеркнула Ирина Машарская.

Развиваться и находить свое признание.

Руслану Шарко из Санкт-Петербурга, трехкратному победителю Всероссийского проекта «МедиаПритяжение», скоро исполнится девятнадцать. Он начинал еще в Российском движении школьников, а после его переформатирования занимался развитием с самого начала его возникновения.

«Вместе с другими ребятами мы придумывали инициативы, которые смогут сделать движение лучше, чтобы молодежь могла сама решать, что им делать и какие проекты инициативы им интересны», — сообщил он «Газете.Ru».







А после первой победы в проекте «Медиа Притяжение», он, по его словам, понял, что именно вот в этом конкурсе ему необходимо развиваться и находить свое призвание. В результате стал его трехкратным победителем и выбрал профессию журналиста, поступив в университет.







По мнению его мамы, Юлии Валерьевны, участие в «Движении Первых» помогает ее сыну развиваться, а не бессмысленно болтаться по улице и не заниматься ерундой. Она рассказала «Газете.Ru», что очень довольна тем, что это помогло ему определиться с выбором будущей профессии. Кроме того, Юлия Шарко с огромной благодарностью и теплотой вспоминает, как им удалось всей семьей поучаствовать в Москве в первом семейном форуме «Родные- Любимые», организованном «Движением Первых». «Мы там четыре дня были все время вместе, всякие конкурсы, викторины, все это, естественно, нас сплотило, все очень понравилось, жалко, конечно, что до конца не прошли», — вспоминает она.







По ее мнению, то, что сейчас делается в «Движении Первых» — самое важное для молодежи. Мама рассказала также, что Руслан и младшего брата Егора увлекает Движением, объясняет тому, как в нем все устроено и по сути уже является для брата наставником. Хотя, по ее признанию, Егор из-за упрямого характера никак не может определить круг своих интересов, Руслан очень старается помочь ему выбрать в Движении направление по душе.

Почувствовать сплоченность команды.

Анастасия Иванова из Московской области попала в «Движение Первых» из-за своего страстного увлечения туризмом, став участницей проекта «Походы Первых —



больше, чем путешествие». «Мы с командой долго и упорно тренировались, но когда прошли маршрут, особо ни на что не надеялись — конкурсный отбор был достаточно жестким. Но когда мы узнали, что все-таки заняли место в таблице участников, которые поедут в Красноярск на турслет, очень обрадовались и сразу, можно сказать, начали собирать вещи», — поделилась она впечатлениями с «Газетой.Ru».







Ее мама Екатерина Владимировна сообщила, что Настя с рождения активная, интересующаяся и любит спорт. К походам она долго готовилась — сначала стала ходить в однодневные, потом двухдневные и по нарастающей. А после победы в отборочном туре, по словам мамы, самым ярким впечатлением для дочери стал туристический лагерь Тимберса. По ее мнению, проект «Походы Первых — больше, чем путешествие» расширяет кругозор дает возможность детям попробовать свои возможности, пообщаться со сверстниками из других регионов, почувствовать сплоченность команды и оценить ее.







Она также отметила, что никогда не волнуется за безопасность дочери, когда та в походе в сопровождении наставников. «Я абсолютно уверена в тех людях, кому я доверила своего, своего ребенка. Знаю, что они разрешат любую ситуацию, у меня даже сомнений нет», — подчеркнула мама Анастасии Ивановой в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru».

