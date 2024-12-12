В порту Пионерского начали отправлять и принимать грузы

Порт в Пионерском начал оказывать услуги по перевалке грузов. Об этом сообщили в пресс-службе «Росморпорта».
«На морском терминале имеется возможность осуществлять перевалку ро-ро грузов (автомобили и железнодорожные вагоны), в том числе грузовых и легковых автомобилей, а также генеральных и навалочных грузов по прямому варианту (судно — транспортное средство)», — говорится в сообщении пресс-службы.
Ожидается, что терминал будет перегружать до 20 тыс. стандартных грузовых фур в год. Портовая инфраструктура позволяет обслуживать суда длиной до 191 м, шириной до 26 м и осадкой до 7 м.
Причал морского терминала в Пионерском принял первый паром в конце августа 2024 года.