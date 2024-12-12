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Омская мэрия признала неэффективность части мер, принятых для борьбы с пробками

Речь идет о трех полосах дороги на съезде с метромоста на улицу Красный Путь.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 12 декабря, мэр Омска Сергей Шелест сообщил, что часть принятых ранее мер для борьбы с пробками оказалась неэффективна. Начиная с сегодняшнего дня они будут отменены.

Как выяснилось, выделенные три полосы проезжей части для поворота налево при съезде с метромоста на улицу Красный Путь оказались невостребованными у омичей.

«Дал поручение руководству департамента транспорта оперативно принять меры по отмене ранее принятых корректировок как неэффективных», — рассказал Сергей Шелест.

Градоначальник также добавил, что уже сегодня организация движения на метромосту вернется к ранее действующей.