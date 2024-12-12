Омская мэрия признала неэффективность части мер, принятых для борьбы с пробками

Сегодня, 12 декабря, мэр Омска Сергей Шелест сообщил, что часть принятых ранее мер для борьбы с пробками оказалась неэффективна. Начиная с сегодняшнего дня они будут отменены.
Как выяснилось, выделенные три полосы проезжей части для поворота налево при съезде с метромоста на улицу Красный Путь оказались невостребованными у омичей.
«Дал поручение руководству департамента транспорта оперативно принять меры по отмене ранее принятых корректировок как неэффективных», — рассказал Сергей Шелест.
Градоначальник также добавил, что уже сегодня организация движения на метромосту вернется к ранее действующей.