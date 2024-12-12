«334 Михаила и 272 Софии». Власти Минска назвали самые популярные имена в 2024 году

В Мингорисполкоме, как передает Sputnik.by, рассказали о том, как чаще всего называли детей в белорусской столице в 2024 году.
Итак, самое популярное мужское имя — Михаил, женское — София. В 2024 году Михаилом назвали 341 мальчика, а Софией — 272 девочки.
В топе также Матвей, Марк, Роман и Александр.
Что касается имен, которые родители выбирали для новорожденных девочек, то тут самыми востребованными и популярными стали Ева, Анна, Василиса и Ксения.
К слову, в сравнении с 2023 годом «топ-5» претерпел не самые значительные изменения: в 2024 года на смену Максиму пришел Александр, а в женском Марию и Алису заменили Василиса и Ксения.
Назвали власти Минска и самые редки имена, которыми родители называли своих детей в 2024 году. Это Ольгерд, Радион, Святогор, Устин, Фома. Для девочек реже всего выбирали имена Оксана, Тая, Яра, Тина и Рита.
Ранее мы писали о том, что Владимир Пресняков рассказал о том, что хочет увезти с собой из Минска после аншлагового выступления во Дворце спорта белорусской столицы (тут про это).