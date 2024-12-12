В Самаре поймали восемь иностранцев-нарушителей, которых выдворят из РФ

В четверг, 12 декабря, ночью и утром в Самаре полицейские провели рейдовые мероприятия на административных и жилых объектах в Кировском районе для выявления незаконных мигрантов. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.
«Профилактическая работа была проведена на территории семи объектов. Во время рейда проверили разрешительные и удостоверяющие личность документы у более 80 человек. Пресечено свыше 10 нарушений миграционного законодательства», — рассказали в пресс-службе.
За нарушение правил въезда и режима пребывания привлекли к ответственности шесть человек. В одной из квартир новостройки на улице 18 км Московского шоссе поймали мужчину без документов, подтверждающих право на пребывание в России. Решается вопрос о его выдворении.
Покинут пределы РФ также восемь иностранцев, которых задержали при проверке рынков на улицах Дальневосточной и Ташкентской, а также кафе на Ставропольской, клуб-бара на Тувинской и букмекерской конторы на проспекте Кирова.